Исламабад, , 14:17 — REGNUM

Делегация Пакистана во главе с управляющим Государственного банка (Центробанк) Резой Бакиром прибыла в Канберру для переговоров с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пакистанская делегация надеется, что в результате переговоров Пакистан покинет так называемый «серый список» организации. Неопределенный статус Исламабада ограничивает возможность получения кредитов за рубежом, а также делает страну менее привлекательной для иностранных инвесторов. Чтобы убедить Группу в успешности борьбы с отмыванием денег, пакистанская делегация представила 26-страничный доклад, в котором излагаются все меры, предпринятые правительственными структурами в этом направлении.

Напомним, что ранее по делу об отмывании денег через нелегальные счета был арестован экс-президент Пакистана Асиф Али Зардари.