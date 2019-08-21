Сеул, , 12:54 — REGNUM

В 2018 году бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер вступил в брак с переводчицей из Южной Кореи Ким Со Ён. Ее бывший супруг подал в южнокорейский суд, требуя от Шрёдера компенсации за «душевные страдания», пишет газета Bild 21 августа.

Развод и супружеская измена не считаются в корейском обществе обыденным делом, поэтому бывший муж Ким Со Ён называет себя «потерявшим лицо». Бывший германский канцлер и его пассия познакомились в 2015 году, когда оба еще состояли в официальных браках. Тогда в Южной Корее измена еще считалась преступлением, наказанием могло быть тюремное заключение сроком до двух лет. Бывший муж фрау Шрёдер требует через суд компенсации за душевные страдания в размере 100 млн корейских крон, то есть примерно €75 тыс.

Сама Ким Со Ён всегда утверждала, что к началу отношений со Шрёдером она уже не жила супружеской жизнью с истцом. Супружеская измена была декриминализирована в Южной Корее в 2015 году, а их развод был оформлен в 2017.

Как сообщало ИА REGNUM, торжество по случаю пятой свадьбы Шрёдера состоялось в Берлине в октябре 2018 года. Среди приглашенных гостей были германские политики и звёзды.