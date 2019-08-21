Исламабад, , 13:35 — REGNUM

Оппозиционные партии Пакистана провели «Всепартийную конференцию», главной темой которой стала ситуация в индийском Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, выступая на пресс-конференции по итогам совещания, глава оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам» Фазлур Рехман заявил, что правительство страны «продало Кашмир». По мнению главы исламистов, правительство Имрана Хана «ударило ножом в спину кашмирцев». Фазлур Рехман также пообещал, что оппозиционные партии покарают правительство страны за бездействие по кашмирскому вопросу: оппозиционеры решили в ближайшее время провести забастовку в столице страны, Исламабаде.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.