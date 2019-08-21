Исламабад, , 13:23 — REGNUM

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что правительство Индии должно отменить режим комендантского часа в Кашмире и провести референдум о его статусе.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, выступая на митинге в Мултане (провинция Панджаб), глава внешнеполитического ведомства Пакистана заявил: «Я бросаю вызов Нарендре Моди. Отмените режим комендантского часа». Он также призвал Нью-Дели провести референдум о статусе региона в Сринагарае (столица бывшего штата) «или любом другом городе на ваше усмотрение».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.