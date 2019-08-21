Исламабад, , 17:11 — REGNUM

Премьер-министр Пакистана Имран Хан назначил генерала Камара Джаведа Баджву на должность начальника штаба сухопутных войск на еще один срок.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава пакистанских военных будет занимать свою должность еще три года. Как отмечается в официальном заявлении администрации премьер-министра Пакистана, решение о продлении срока службы генерала Баджвы было принято «ввиду напряженной региональной обстановки».

Напомним, что генерал Камар Джавед Баджва занял пост начальника штаба сухопутных войск в городе Равалпинди (пакистанская провинция Панджаб) в 2016 году. Его предшественник, генерал Рахиль Шариф занимал этот пост только один срок — 3 года. Генерал Баджва возглавлял вооруженные силы Пакистана в ходе последнего краткосрочного конфликта с Индией в Кашмире, в ходе которого ВВС Пакистана сбили один индийский истребитель.