Джакарта, , 12:51 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его страна готова делиться опытом и содействовать развитию инфраструктуры в Африке, сообщает информационное агентство Antara.

«Индонезия готова делиться опытом и помогать в развитии инфраструктуры», — заявил президент, открывая индонезийско-африканский диалог по инфраструктуре на Бали 20 августа.

По его словам, государственные и частные компании Индонезии доказали свою способность строить современную городскую инфраструктуру. Поэтому, «как брат по оружию», Индонезия открыта для сотрудничества и содействия развитию инфраструктуры на благо всей африканской нации.

«Индонезия хочет улучшить экономические связи с африканским континентом. Мы готовы работать вместе», — отметил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе индонезийско-африканского диалога на Бали сторонам удалось заключить 11 бизнес-соглашений на сумму 822 млн долларов США или около 11,7 трлн рупий, в том числе в области финансов, инфраструктуры, энергетики и фармацевтики.

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