Исламабад, , 14:24 — REGNUM

Сброс воды в реку Сатледж с Ладакхской дамбы и Дамбы Алчи создал угрозу катастрофического наводнения в нескольких районах Пакистана.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, действия Индии в Национальной службе по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана назвали «нарушением Соглашения о водах реки Инд». В результате сброса воды с индийских дамб, произведенного без предупреждения, значительно повысился уровень воды в реках пакистанской провинции Панджаб. Кроме того, «красный уровень опасности» был объявлен в Гилгит-Балтистане, административной единице в управляемой Пакистаном части Кашмира.

Действия Индии в пакистанских СМИ связывают с новым витком ухудшения в индо-пакистанских отношениях, запущенном в начале августа, когда нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх.