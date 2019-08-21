Хельсинки, , 12:46 — REGNUM

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает сегодняшнюю ситуацию на международной арене «хрупкой», а мир, по его словам, страдает от различных конфликтов. Об этом он накануне визита президента России Владимира Путина в Хельсинки говорил на традиционном мероприятии «Дни послов». Слова Ниинистё цитирует финский национальный вещатель Yle.

По его словам, кроме конфликтов в разных точках мира, особое беспокойство вызывает гонка вооружений. При этом, по его словам, в мире сегодня три сверхдержавы. Но если Китай и США — «две неоспоримые экономические сверхдержавы, то Россия может называться сверхдержавой благодаря военной мощи».

Он заявил, что ждёт встречи с Владимиром Путиным потому, что «обмен мнениями дает возможность предвидеть шаги сверхдержав».