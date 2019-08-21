Французская Республика, , 12:45 — REGNUM

На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник. Такая договорённость была достигнута в ходе телефонного разговора глав двух государств, который состоялся сегодня, 21 августа.

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«Украинская тема имеет решающее значение, а нынешняя обстановка может быть благоприятной для прогресса», — отметил собеседник издания.

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Отмечается, что Франция приняла к сведению тот факт, что США, которым в 2020 году перейдёт председательство в G7, в следующем году согласны позвать Россию на саммит.

Ранее, выступая на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным 19 августа, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что возвращение к формату «Большой восьмёрки» предполагает урегулирование ситуации на востоке Украины.

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Напомним, группа G7 или «Большая семёрка» — неофициальный форум лидеров семи стран, а именно Великобритании, США, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии. Ранее в этот международный клуб входила и Россия. Как сообщало ИА REGNUM, РФ была исключена из G8 в марте 2014 года после вхождения Крыма в состав России.

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