Киев, , 12:44 — REGNUM

Возвращение России к работе в G8 до урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и «возвращения Крыма» станет поражением для Киева, написал 21 августа на своей странице в Twitter украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.

«Возвращение России к G8 без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыму станет поражением Украины», — написал Кириленко.

По его словам, смену власти на Украине западные партнеры «восприняли как изменение позиций Киева в отношении Москвы».

«А наша внешняя политика стала пассивной», — заключил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку».

Напомним, в ходе визита во Францию президент России Владимир Путин высказался о возможном возвращении РФ в G8. По словам российского лидера, данного формата больше не существует и произошло это по инициативе других участников этого неформального клуба.

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