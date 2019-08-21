Аддис-Абеба, , 13:26 — REGNUM

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед прибыл в Хартум, столицу Судана, чтобы принять роль председателя на окончательном подписании соглашений между Временным военным советом и Силами за свободу и перемены Судана. По прибытии в международный аэропорт Хартума премьер-министра и его делегацию встретил генерал-лейтенант Джамал-Эддин Омер Ибрагим — глава Комитета по безопасности и обороне Военного совета. Председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат и представители множества стран мирового сообщества и Африки, в частности, также находились в Хартуме для участия в церемонии подписания договора. По словам представителей канцелярии премьер-министра Эфиопии, «это окончательное соглашение прокладывает путь к формированию нового гражданского правительства (в Судане)». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Временный военный совет Судана и Силы за свободу и изменения подписали конституционный документ, который запустит кропотливый процесс по формированию переходного правительства в начале сентября. Подписание документа произошло после серии посреднических усилий со стороны Эфиопии и Африканского союза. Министерство иностранных дел Судана, в свою очередь, наградило специальных посланников Эфиопии и Африканского союза в знак признания их посреднических усилий.