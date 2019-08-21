Токио, , 14:31 — REGNUM

20 августа Япония утвердила поставки высокотехнологичных материалов в Южную Корею, несмотря на введенные ограничения на экспорт в страну в прошлом месяце. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», это уже второй раз, когда Токио идет в обход своих же «санкций». Причиной тому, является речь президента Южной Кореи Мун Чжэина на годовщину окончания Второй мировой войны и освобождения Кореи от японской оккупации 15 августа.

«Если Япония выберет путь диалога и сотрудничества, то мы с удовольствием пойдем на встречу», —сказал Мун, что не может не восприниматься как попытка растопить лёд между двумя странами. Спор по поводу принудительного труда в военное время и, как результат, требования к японским компаниям о выплате компенсаций жертвам привел Токио к введению дополнительных мер контроля за поставками технологий в Республику Корея. Кроме того, в планах Японии было вычеркнуть соседа из списка преференциальных торговых партнеров. В Южной Корее признавались, что такие ограничения наносят серьезный удар экономике Кореи.

В скором времени планируется встреча на правительственном уровне обеих стран для обсуждения указанных вопросов.