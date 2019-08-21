Белград, , 14:27 — REGNUM

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что существующее соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Сербией продолжает действовать и приносит свои результаты. По его словам, в начале следующего года на вооружение сербской армии поступит семь российских вертолетов. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Он указал, что в первом квартале следующего года из России в Сербию будет поставлено четыре вертолета Ми-35, а также три вертолета Ми-17.

Также Вулин отметил, что Сербия сотрудничает как с Востоком, так и с Западом. По его словам, позиция нейтралитета предоставляет Сербии такое преимущество как право выбора такого оружия и военной техники, которые республика посчитает нужным приобрести для своей обороны.

«Мы подписали контракт на поставку вертолетов совместного франко-германского производства ХА-145, часть из которых уже получили, а также подписали контракт на поставку французских ракет «Мистраль». Ко всему прочему, вы сами можете увидеть, сколько оружия и военной техники мы получаем со стороны Российской Федерации. Именно при таком военном нейтралитете, у есть возможность сделать свой выбор и решить, что больше всего необходимо для защиты нашей страны», — сказал Вулин.