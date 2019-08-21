Мадрид, , 14:56 — REGNUM

Испанская партия «Подемос «предложила социалистической рабочей партии (ИСПР) возобновить диалог о создании коалиционного правительства. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Лидер партии «Подемос» Пабло Иглесиас заявил о необходимости создания коалиционного правительства и призвал лидера ИСРП и действующего председателя правительства Педро Санчеса возобновить переговоры. «Подемос» представили ИСРП программу политического сотрудничества по основным проблемам, среди которых можно выделить вопросы налогов, феминизма, коррупции и окружающей среды.

Социалисты тем не менее решительно отвергают предложения Иглесиаса. ИСРП с недоверием относится к «Подемос» из-за серьезных разногласий партий относительно обсуждавшегося ранее каталонского вопроса.