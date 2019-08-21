Копенгаген, , 16:37 — REGNUM

Датские партии Venstre, Консерваторы и Датская народная партия вызвали премьер-министра Метте Фредериксен на общий совет, на котором главе правительства придется ответить на ряд вопросов относительно роли политического секретариата, возглавляемого специальным советником и начальником штаба премьер-министра Мартином Россом. Этот неоднозначный орган был создан сразу после формирования нового датского правительства после выборов в Фолькетинг 2019 года.

«Мы вызвали премьер-министра на общий совет, чтобы она разъяснила что из себя представляет политический секретариат. У нас теперь будут назначать «политических чиновников»? Если да, какие у них будут полномочия?» — заявил глава фракции Venstre Кристиан Йенсен. Политик также хотел бы поинтересоваться, что будет входить в компетенции той должности, которую ныне занимает Мартин Росс — об этом пишет датская газета «Ekstra Bladet» («Экстра Блэдэт»).

Политический секретариат был создан для усиления «стратегического руководства» датского правительства. Однако партии смущает тот факт, что во главе секретариата стоит человек, занимающий также должность главы штаба премьер-министра, что дает ему возможность присутствовать на заседаниях экономического и координационного комитетов правительства, принимать участие в которых, как правило, могут лишь министры наиболее значимых сфер.

Внимание к подозрительному органу и его главе — Мартину Россу — появилось еще на прошлой неделе, когда Метте Фредериксен назначила новую зарплату своему специальному советнику, который с вычетом налогов получает 180 тысяч долларов в год, что превышает уровень максимальной заработной платы, которую могут получать госслужащие.