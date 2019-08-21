Москва, , 12:04 — REGNUM

Интерес Дональда Трампа, как и некоторых других президентов США в 40-е годы XX века, к Гренландии может быть связан с освоением природных богатств Арктики, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя отказ президента США Дональда Трампа от встречи с премьер-министром Дании.

«США ещё при предыдущем президенте Бараке Обаме и даже до Обамы не скрывали своих намерений в освоении арктических ресурсов. Более того, на Западе уже есть мнение, что в XXI веке на смену гонке вооружений может прийти «арктическая гонка», связанная с тем, какая страна быстрее зайдет в Арктику и освоит её богатства. И понятно, что в наиболее выгодном положении здесь находится Россия.

Некоторые регионы России, в том числе Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и некоторые территории севера республики Коми являются сухопутными территориями арктической зоны Российской Федерации.

Тем не менее, Арктика фактически разделена между пятью государствами — Россией, США, Канадой, Норвегией и Данией. США в Арктике уже присутствуют, но покупка Гренландии, видимо, нужна Трампу не просто для того, чтобы зайти в этот богатый ресурсами регион, а, скорее всего, для размещения на этом острове, если допустить, что он перейдёт в собственность США, военной базы.

В настоящее время международная конвенция по морскому праву не позволяет государствам расширять свои владения в Арктике для иных целей, чем добыча полезных ископаемых. А если эта гипотетическая сделка по продаже Гренландии Соединенным Штатам состоится, у США появляется возможность разместить на этом острове военную базу в обход международных соглашений.

Кроме того, не исключено, что Трамп пытается тем самым усилить влияние и на Данию, которая всё ещё не выдала «Газпрому» разрешения на строительство в своих водах участка «Северного потока-2». Но, похоже, что Дания не нуждается в чрезмерном покровительстве со стороны США.

И чем сильнее Трамп будет оказывать давление на королевство, тем выше вероятность, что эта небольшая северная страна попытается улучшить отношения с Германией и Россией, а условием для этого как раз может стать разрешение на строительство «Северного потока-2», — высказала свою точку зрения .

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп решил перенести встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии Соединенным Штатам.

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