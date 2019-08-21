Хельсинки, , 12:02 — REGNUM

О визите президента России Владимира Путина в Финляндию через Twitter президента Финляндии Саули Ниинистё стало известно только 14 августа, когда глава Финляндии, анонсируя сегодняшнюю встречу, написал, что ждёт от неё «интересных и полезных дискуссий».

Сами переговоры пройдут в президентском дворце в Хельсинки, после них запланирована совместная пресс-конференция. Ужин состоится на острове Свеаборг. Как пишет финское издание Yle, Ниинистё заявлял, что «не существует никаких запретных тем для обсуждений».

Последний раз Владимир Путин был с визитом в Финляндии в июле 2018 года, когда участвовал в двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом. Саули Ниинистё, в свою очередь, в апреле этого года встречался с Владимиром Путиным на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге.