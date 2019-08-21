Москва, , 12:02 — REGNUM

Возвращение России к G8 не является самоцелью, но отталкиваться нужно от реальной повестки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Если действительно поступит приглашение в адрес России принять участие в саммите G7 в 2020 году, то отталкиваться нужно от конкретной повестки обсуждения и от того, насколько будут обеспечены равные права всех сторон», — заявил Слуцкий.

При этом, по его словам, это не должно сводиться к каким-то ритуальным действиям на фоне агрессивной антироссийской политики санкций стран клуба G7.

«Мы не отказываемся ни от каких форматов, но возвращение к G8 — не самоцель. На сегодняшний день такого формата уже не существует. За время ухода России с этой площадки активное развитие получили другие многосторонние формы взаимодействия, такие как БРИКС и G20, где Москва играет далеко не последнюю роль», — указал парламентарий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году, сообщает CNN со ссылкой на источник.