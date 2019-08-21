Гватемала, 21 августа 2019, 13:31 — REGNUM
Тринадцатый уголовный суд Гватемалы вынес оправдательный вердикт сыну и брату президента Джимми Моралеса в рамках коррупционного дела «Ботин». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
В соответствии с заключением суда, не удалось доказать причастность обоих родственников Моралеса к участию в преступлениях, расследуемых Генеральной прокуратурой. Брат и сын президента обвинялись в продолжительном отмывании денег и должностных подлогах. В случае признания Хосе и Самюэля Моралесов виновными им грозили бы восемь и одиннадцать лет лишения свободы соответственно.
Расследование в отношении Моралесов велось с июля 2017 года.