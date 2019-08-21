Приштина, , 13:17 — REGNUM

19 августа министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич охарактеризовал как «прецедент» приглашение Косово на неформальную встречу Совета министров ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», приглашение главам МИД Косово, а также Боснии и Герцеговины было официально направлено от лица Федерики Могерини, на тот момент занимавшей пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике расширения.

«Естественно, завершая свой мандат, она хотела продемонстрировать, что делает всё для Косово, но это не справедливо в отношении Сербии», — прокомментировал приглашение Могерини глава сербской дипломатии, общаясь со СМИ.

Напомним, все шесть стран Западных Балкан, включая Косово и Сербию, были приглашены принять участие в неформальной встрече Совета министров ЕС в Хельсинки 28 и 29 августа для того, чтобы обсудить проблемы внутрирегионального сотрудничества.