Приштина, 21 августа 2019, 13:17 — REGNUM
19 августа министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич охарактеризовал как «прецедент» приглашение Косово на неформальную встречу Совета министров ЕС.
Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», приглашение главам МИД Косово, а также Боснии и Герцеговины было официально направлено от лица Федерики Могерини, на тот момент занимавшей пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике расширения.
«Естественно, завершая свой мандат, она хотела продемонстрировать, что делает всё для Косово, но это не справедливо в отношении Сербии», — прокомментировал приглашение Могерини глава сербской дипломатии, общаясь со СМИ.
Напомним, все шесть стран Западных Балкан, включая Косово и Сербию, были приглашены принять участие в неформальной встрече Совета министров ЕС в Хельсинки 28 и 29 августа для того, чтобы обсудить проблемы внутрирегионального сотрудничества.