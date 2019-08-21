Берлин, , 11:58 — REGNUM

Число жителей Германии, имеющих миграционное происхождение, достигло исторического максимума. Более четверти населения страны составляют мигранты или люди, хотя бы один родитель которых был мигрантом. Об этом пишет газета Kronen Zeitung 21 августа.

По данным Федерального статистического управления ФРГ, на сегодняшний день число таких жителей составляет 20,8 млн человек. Это 25,5% от числа всех жителей страны. 52% из этих людей имеют гражданство Германии, 48% — нет.

13,5 млн нынешних жителей Германии родились за ее пределами. 48% из них иммигрировали по семейным причинам, 19% — чтобы найти работу. 15% иммигрантов приехали в Германию за статусом беженца, а 5% — на учебу. По первым двум причинам мигрируют в первую очередь европейцы, за статусом беженца сюда перебираются в основном уроженцы Ближнего Востока. Среди тех, кто приехал сюда получить образование, больше всего родившихся в Европе и Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Федеральное статистическое управление ФРГ опубликовало данные о миграции за 2018 год. Положительное сальдо миграции было обеспечено за счет иностранных граждан.

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