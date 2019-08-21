Москва, , 11:57 — REGNUM

В Западный военный округ до конца 2019 года поступит свыше 1300 единиц новой и модернизированной техники. Также в ЗВО пройдет более 20 мероприятий по совершенствованию его боевого состава. Об этом сообщил в среду, 21 августа, на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Танки Т-72Б3 на параде 9 мая 2019 года в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20-ти организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения», — сказал министр обороны России.

Войска ЗВО продолжат комплектоваться военнослужащими-контрактниками. В этом году для прохождения контрактной службы в ЗВО уже отобрано более 9 тысяч человек.

Военнослужащим ЗВО предстоит принять участие в российско-белорусском оперативном учении «Щит Союза — 2019». В этих маневрах задействуют до 12 тысяч военнослужащих и 950 единиц боевой техники. «Учение носит исключительно оборонительный характер», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Он также отметил, что военно-политическая обстановка на западном стратегическом направлении остается напряженной, она «характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией».

«Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер», — добавил министр обороны РФ.

Напомним, войска ЗВО дислоцируются на территории 26 субъектов Российской Федерации. В боевой состав округа входит Балтийский флот, общевойсковые и танковая армии, Ленинградская армия ВВС и ПВО, соединения материально-технического обеспечения, отдельные воинские части. На вооружении войск округа находится новейшая боевая техника: танки Т-90 и Т-72, бронетранспортеры БТР-82, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», многоцелевые самолёты Су-35, вертолёты Ми-8, Ми-28 и другие.