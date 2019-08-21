Москва, , 11:56 — REGNUM

Военно-политическую обстановку на западных границах России нельзя назвать спокойной. Как заявил, открывая заседание коллегии Минобороны РФ, глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу, обстановка на этом стратегическом направлении остаётся напряжённой.

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Министр пояснил, что это связано с усилением военного присутствия Североатлантического альянса в Восточной Европе, развертыванием системы противоракетной обороны США в Польше и Румынии, а также с расширением военного сотрудничества НАТО с Финляндией и Швецией. При этом глава Минобороны РФ заверил, что для нейтрализации этих угроз Россия реализует комплекс мер.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших этим летом в Европе учениях военно-воздушные силы США отработали быструю переброску новейших американских истребителей F-35 в Прибалтику, а также комплексную противовоздушную и противоракетную обороны. F-35 были задействованы в двух учениях. Это «Астральная ночь», в которых помимо США участвовали Италия, Хорватия и Словения. А также учения «Быстрая ковка». В ходе этих учений отрабатывалось быстрое развертывание F-15Es и F-35 в местах, отличных от основных американских операционных баз, в частности, в Германии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве.