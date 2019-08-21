Сухум, , 11:47 — REGNUM

21 августа в зале заседаний кабинета министров Абхазии состоится встреча премьер-министра Абхазии Валерия Бганба с представителями Федерального агентства воздушного транспорта России «Росавиация», сообщает агентство «Абхазия-Информ».

«Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» Abh-n.ru

На встрече будут обсуждаться вопросы организации воздушного транспортного сообщения между Абхазией и Россией.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 июля Абхазия заявила о восстановлении международного статуса аэропорта «Сухум» и о возобновлении воздушных рейсов из республики. 30 июля МИД Грузии заявил, что Абхазия не восстановит международное авиасообщение. 6 августа вопрос о воздушном сообщении обсуждался на встрече президента Абхазии Рауля Хаджимба с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, абхазская и российская стороны 16 августа договорились о создании регулярного круизного сообщения. Предполагается, что регулярные перевозки будет выполнять лайнер «Князь Владимир», маршрут которого будет продолжен до Сухума. Сейчас судно курсирует по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи.

Читайте ранее в этом сюжете: Вячеслав Эшба рассказал о предстоящей реконструкции «Сухума»