Сухум, , 11:30 — REGNUM

Более 700 сотрудников МВД Абхазии будут задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан во время выборов президента, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.

Расстановка сил личного состава МВД определена приказом министра внутренних дел Гарри Аршба. С 24 августа руководящий и командный состав министерства будет нести круглосуточное дежурство на избирательных участках и в приближенных к ним районах.

В районах, приближенных к избирательным участкам, будет увеличена плотность патрульных нарядов за счет привлечения дополнительных сил из числа личного состава Центрального аппарата МВД. Органы внутренних дел берут под круглосуточную охрану все 152 избирательных участка.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что более 50 международных наблюдателей из стран Европы, Китая приедут на выборы президента в Абхазию. Также абхазская общественная организация «Народный контроль» заявила о своем намерении наблюдать за выборами.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа. На должность главы государства претендуют 9 кандидатов: Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, Рауль Хаджимба, Алхас Квициниа и Леонид Дзапшба.

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