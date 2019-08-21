Лондон, , 11:48 — REGNUM

Один из самых знаменитых в мире телеведущих и натуралистов Дэвид Аттенборо заявил, что многие люди в Великобритании «сыты по горло» Европейским союзом. Об этом 21 августа он сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica.

По его словам, ЕС, возможно, не уделял достаточного внимания «проблемам людей и позволял себе делать то, что вызывало раздражение». В то время как люди в Южной Америке и Африке «сталкиваются с ужасающими проблемами, мы устроили глупую склоку по поводу Brexit», — добавил он.

«Я думаю, что то, как европейское сообщество вмешивалось в жизнь людей… по бессмысленным вопросам, раздражает многих людей, которые на самом деле не понимают, каковы преимущества и недостатки (нахождения в Евросоюзе), — сказал Дэвид. — Они просто устали…»

На вопрос, голосовал ли он за или против Brexit, Дэвид не ответил.