Париж, , 11:11 — REGNUM

В возвращении России в G8 заинтересованы прежде всего западные лидеры, которым удобнее такой формат встреч с президентом РФ, но и Россия с точки зрения своих интересов должна быть заинтересована в контактах с западными центрами сил, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 21 августа, политолог Дмитрий Солонников, комментируя сообщения о возможном приглашении России в G8.

Как сообщалось ранее, по данным СМИ, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре согласовали приглашение России на саммит G7/G8 в 2020 году. С лидерами других стран, входящих в G7, вопрос предполагается обсудить на ближайшем саммите 24−25 августа.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в свою очередь заявил, что возвращение России в G8 имело бы смысл только при расширении этого формата до G10 и приглашении Индии и Китая.

«Мне представляется, что чем больше переговорных площадок, тем лучше. Должны быть контакты с разными центрами сил. Что касается Индии и Китая, то у нас с этим нет никакой проблемы. Саммиты БРИКС проходят регулярно и, кстати, привлекают значительно больше внимания, чем саммиты G7. Возвращение в G8 могло бы помочь в восстановлении контактов с западными странами.

По-видимому, возвращение России в G8 нужно западным странам, и прежде всего Вашингтону. Таким образом они могли бы регулярно встречаться с президентом России. Но когда формат этих встреч — двусторонний, это привлекает бешеное внимание. К примеру, Трампу нужны такие встречи, но если бы они проходили в формате общего саммита, ему это было бы удобнее.

Конечно, можно встать в позу и сказать, что, с учетом того, как Россия покидала G8, возвращаться она не будет. Все зависит от того, чего мы хотим. Если мы считаем, что на европейском направлении нам больше делать нечего, то можно так и проступить. Если же нам все-таки нужны эти связи, то нужно вернуться. Подобно тому, как вернулись в ПАСЕ, где тоже была сложная предыстория», — отметил Дмитрий Солонников.