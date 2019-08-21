Киев, , 11:11 — REGNUM

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано возбудить в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и главы МИД Павла Климкина уголовное дело. Такое решение вынес Соломенский районный суд Киева, сообщают 21 августа «Украинские новости».

Уголовное производство должно быть открыто в связи с возможными злоупотреблениями служебным положением Климкина и Порошенко, говорится в материалах суда. Неназванный истец обратился НАБУ с заявлением, что министр и бывший президент совершили правонарушения по статье 364 Уголовного кодекса Украины.

Подробностей о деле пока нет. Судебное решение было вынесено 15 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший украинский президент Порошенко уже является фигурантом ряда уголовных дел. Ему инкриминируют госизмену, злоупотребление полномочиями, отмывание средств, а также налоговые преступления и попытку узурпации судебной власти.

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