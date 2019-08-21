Ташкент, , 11:05 — REGNUM

В международном молодежном лагере «Амударья» в городе Термезе (Сурхандарьинская область Узбекистана) организован лагерь «Дустлик» для молодежи Афганистана, сообщает УзА.

«В лагере под девизом «Вечно процветай, мой родной Узбекистан!» запланировано проведение интерактивных занятий по узбекскому языку и истории Узбекистана для афганской молодежи», — говорится в сообщении.

Также для молодых афганцев будут организованы экскурсии в комплексы Хакима ат-Термези, Султан-Саодат и другие.

«Гости смогут ознакомиться с Археологическим музеем Термеза, Сурхандарьинским областным информационно-библиотечным центром, Дворцом искусств. Будут организованы дружеский футбольный турнир, узбекские национальные игры и другие мероприятия. Состоится демонстрация образцов национального кино‑ и театрального искусства», — сообщает агентство.

УзА отмечает, что в настоящее время Узбекистан поставляет в соседнюю страну электрическую энергию, в Термезе осуществляет свою деятельность консульское ведомство Афганистана. В специализированных клиниках для восстановления здоровья граждан соседнего государства имеются все современные условия. Для эффективного использования афганскими гражданами предоставляемых в республике удобств внедрен упрощенный порядок визирования.

«Образовательный центр по обучению афганских граждан, образованный в Термезском районе Сурхандарьинской области является важным фактором в получении молодежью соседней страны глубоких знаний и профессиональных навыков», — отмечает национальное агентство.