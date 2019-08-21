В ходе визита Владимира Путина в Финляндию запланировано обсуждение отношений России с Европейским союзом в контексте председательства Финляндии в Совете ЕС.

Напомним, что немногим ранее Финляндия изменила требования при подаче виз к россиянам после проверки работы петербургского консульства этой страны. 8 августа 2019 года об этом сообщила генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила. Теперь жители Северо-Западных регионов РФ, получавшие шенгенские визы от финской стороны в упрощенном порядке, должны будут прилагать к заявке на визу подтверждение маршрута и наличия финансовых средств. Новые требования вводятся с 1 сентября 2019 года.

При этом гражданам Финляндии могут предоставить право на получение бесплатной электронной визы для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это может произойти уже с октября 2019 года, в связи с указом президента России о введении электронной визы в эти два региона.