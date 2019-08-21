В ходе визита Владимира Путина в Финляндию запланировано обсуждение отношений России с Европейским союзом в контексте председательства Финляндии в Совете ЕС.
Напомним, что немногим ранее Финляндия изменила требования при подаче виз к россиянам после проверки работы петербургского консульства этой страны. 8 августа 2019 года об этом сообщила генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила. Теперь жители Северо-Западных регионов РФ, получавшие шенгенские визы от финской стороны в упрощенном порядке, должны будут прилагать к заявке на визу подтверждение маршрута и наличия финансовых средств. Новые требования вводятся с 1 сентября 2019 года.
При этом гражданам Финляндии могут предоставить право на получение бесплатной электронной визы для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это может произойти уже с октября 2019 года, в связи с указом президента России о введении электронной визы в эти два региона.
В программе визита Владимира Путина в Финляндию обозначены вопросы взаимодействия России и Финляндии в Арктике. Ранее 20 августа, выступая на съезде глав финских дипломатических миссий, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил об актуальности проведения Арктического саммита.
«Хотя пока созвать саммит не удалось из-за напряженных отношений крупных стран, необходимость его проведения никуда не исчезла», — заявил Ниинистё.
Подобной точки зрения глава Финляндии придерживался и ранее. В мае он напоминал, что когда его страна председательствовала в Арктическом совете, она вышла с инициативой о необходимости проведении подобного саммита и по-прежнему готова его организовать.
Президент Финляндии ждёт от встречи с Путиным «полезных дискуссий»
О визите президента России Владимира Путина в Финляндию через Twitter президента Финляндии Саули Ниинистё стало известно только 14 августа, когда глава Финляндии, анонсируя сегодняшнюю встречу, написал, что ждёт от неё «интересных и полезных дискуссий».
Как пишет финское издание Yle, Ниинистё заявил, что «не существует никаких запретных тем для обсуждений».
Последний раз Владимир Путин был с визитом в Финляндии в июле 2018 года, когда участвовал в двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом. Саули Ниинистё, в свою очередь, в апреле этого года встречался с Владимиром Путиным на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге.