Москва, , 10:50 — REGNUM

Президент России Владимир Путин вернется в клуб G8 («Большую восьмерку») как триумфатор, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя планы Трампа и Макрона пригласить Россию на саммит в США.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как бессмысленными оказались санкции против России, так оказалось, что без президента России невозможно вырабатывать коллективное решение мировых проблем и затем приходилось в формате двусторонних отношений выравнивать разногласия.

При этом все давно понимают, что главным мировым форумом стала G20 и сегодня G7 — это лишь сверка позиций перед более крупным собранием мировых лидеров. Китай, Индия, Индонезия, Малайзия и многие другие быстро растущие страны должны быть участниками обсуждения нового миропорядка.

Поэтому присутствие России не вернет G8 роль единоличного модератора. И всё же возвращение России — это приятное событие для простых граждан РФ, они с удовольствием понаблюдают как президент Путин, улыбаясь войдет в комнату, где его будут ждать другие президенты», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп принял предложение главы Франции Эмманюэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, который пройдет в США.

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