Ярославль, , 10:35 — REGNUM

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил о реорганизации структуры органов власти региона. Об этом сообщает официальный сайт правительства области.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

Мероприятия названы «оптимизацией» структуры — ряд должностей будут сокращены. Она предполагает объединение аппаратов губернатора и областного правительства в единую «администрацию губернатора».

Планируется упразднить должности заместителя председателя правительства — директора департамента финансов, руководителя аппарата губернатора и его заместителя, руководителя аппарата правительства и двух его заместителей, начальника административно-контрольного управления и его заместителя, начальника отдела служебной корреспонденции.

«Создание администрации губернатора в структуре правительства области позволяет оптимизировать число руководителей, работающих в этом направлении, и повысить эффективность процессов управления регионом, обеспечив экономию бюджетных средств», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Новую «администрацию губернатора» возглавит чиновник в статусе заместителя губернатора. Ему будет подчиняться ряд структур органов власти региона, из которых самый значимый — это департамент финансов. Также ему будут подчиняться контрольно-ревизионная инспекция, управление протокола, управление делами, финансовое управление, управление госслужбы и кадровой политики и ряд других.

Очевидно, что реформа усиливает позиции лично губернатора Дмитрия Миронова и его ближайшего окружения и ослабляет влияние председателя правительства области Дмитрия Степаненко. Отметим, что после прихода Дмитрия Миронова в 2016 году правительство региона получило самые широкие полномочия, а ряд должностей заместителя губернатора, напротив, были сокращены. Фактически всем текущим управлением занималось правительство под руководством председателя, а губернатор больше занимался стратегией развития и контактами с федеральными органами власти.

Сейчас эта картина, похоже, меняется. Все финансовые потоки областного бюджета, судя по логике реформы, будут контролироваться непосредственно администрацией губернатора. Также и в ее ведении будет и кадровая политика.

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