21 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 10:34 — REGNUM

Сплошной негатив и никакого просвета. Именно так выглядят новости в СМИ. С каждым днем ситуацию пытаются накалять различные международные эксперты, запуская в СМИ свои заезженные прогнозы. Им вторят отдельные российские институты типа Счетной палаты, Высшей школы экономики. Все предрекают кризис — если не сам по себе разразившийся в России, то возникшей на фоне торговой войны США и Китая: мол, не загнетесь сами — зацепит общим глобальным кризисом.

Исходно шла речь о блокировке банком суммы спорной транзакции, однако будут обсуждать идею блокировки карты в целом

Между тем возрастающий невроз США не случаен. Там прекрасно понимают, что внутренний экономический кризис в России также ударит по США, хотя бы потому, что на конец 2017 года, по данным ЮНКТАД, которые крайне, скажем так — в силу применения разных методик расчетов, отличаются от данных ЦБ, именно США принадлежит первое место по инвестициям в Россию. На их долю, как писало РБК, приходилось 8,9% от всех накопленных инвестиций, или 39,1 млрд долларов. Поэтому и санкции применялись выборочно — так сказать, не во вред себе. Сам по себе экономический кризис в России США невыгоден, им нужен кризис власти, который позволит не инвестировать, а просто брать все голыми руками, что, впрочем, ни для кого не является секретом. Санкции, которые США уже применяли, желаемого эффекта им не принесли, применять более жесткие меры — можно перегнуть палку, которая вызовет эффект бумеранга с жестким приземлением. Поэтому все эти всё новые прогнозы международных экспертов и их поклонников в России пытаются накалить обстановку, загнать жителей страны в депрессию, заставить паниковать и выплескивать агрессию на действующую власть. Однако выстрелы получаются холостыми, во всяком случае, пока.

Россиян тяжело напугать — они более приспособлены к трудностям, чем население западных стран. Как нелогичными выглядят действия США вредить своей экономике через экономику России ради создания именно экономического кризиса, так же нелогично выглядит идея, родившаяся в стенах Сбербанка, по блокировке карт клиентов на срок до 30 рабочих дней при подозрительных (по усмотрению самих же банков!) денежных переводах.

Ведь совершенно очевидно, что Сбербанк, на который приходится львиная доля средств населения, получит в итоге отток этих средств. Народ предпочтет совершать наличные, а не безналичные операции. Вряд ли представитель Сбербанка внес эту идею по недомыслию.

Буквально недавно Сбербанк опубликовал информацию с анализом основных трат россиян на покупку товаров и оплату услуг. В информации отмечалось, что россияне предпочитают снимать деньги с карт для совершения покупок. Если идея о блокировке карт будет поддержана, то недоверие народа к банкам вырастет. Согласитесь: разве хоть один бизнес заинтересован в распугивании клиентов и в сокращении оборота денежных средств? Конечно нет! Ну кто поверит, что Герман Греф как самый продвинутый бизнесмен в сфере цифровых технологий и яростный их пропагандист готов отказаться от своих убеждений и позволить уйти от электронных денег? А потому следует лишь один вывод — банк заинтересован в создании напряженной обстановки в стране. То есть таким образом заложить мину под кризис власти. Чего, собственно, также добиваются и США. К слову, на одном из деловых завтраков Сбербанка в Давосе его участники говорили о том, что власти являются преградой на пути к глобализму.

Сбербанк не может не знать, что блокировка карт вызовет волну негодования. Два года назад, в сентябре — октябре, предприниматели уже бились в конвульсиях из-за массовых отказов в проведении операций и блокировок счетов. Тогда, по данным общественной организации «Деловая Россия», с начала 2017 года банки заблокировали около 500 тыс. счетов предпринимателей. К решению вопросов подключался общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей на рынке финансовых услуг Олег Иванов, который пояснял, что банкиры не только отказывают в проведении отдельных операций, но и блокируют счета клиентов банков, вследствие чего и денежные средства на этих счетах фактически замораживаются. Кроме того, как указывал Иванов, банки требовали от клиентов отказаться от сотрудничества с отдельными контрагентами. В то время шла активная борьба с отмыванием денег. А сейчас начнется борьба с кем? С самозанятыми, населением, опять же мелкими предпринимателями?

Отметим, как сообщало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию представителей комитета по информбезопасности Ассоциации банков России (АБР), идею с блокировкой карт предложил управляющий директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Велигодский. По словам директора FBK CyberSecurity Александра Черненко, за эту инициативу банки проголосовали почти единогласно, отметив также, что исходно шла речь о блокировке банком суммы спорной транзакции, однако на заседании комитета по информбезопасности АБР, которое должно состояться 27 августа, будут обсуждать идею блокировки карты в целом.

Очевидно, участникам этой встречи нужно будет сто раз подумать, особенно по поводу законности подобных действий банков с точки зрения правоприменительной практики. А нам всем — это еще один звоночек: стоит ли пускать в свою жизнь, в свои дома искусственный интеллект, который способен выходить из-под контроля власти, государства и действовать вопреки законодательной системе.