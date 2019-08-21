Томск, , 10:22 — REGNUM

Мэр Томска Иван Кляйн заявил, что в «Комбинате спецобслуживания» города не всё было хорошо уже в марте. Так он прокомментировал возбуждение уголовного дела против директора предприятия Игоря Синичкина.

Как передаёт портал Vtomske, профильный департамент заранее выявил все недостачи, о которых сегодня сообщает пресса.

«Единственная вина — нужно было сразу выгонять беспощадно. Жуликам не место в муниципалитете! Ему (Игорю Синичкину, — прим. ред.) дали неделю, чтобы он внес в кассу деньги, а потом собирались уволить. Но не случилось — пришли правоохранители и все изъяли», — рассказал Иван Кляйн.

Он добавил, что Игорь Синичкин был уволен с должности директора комбината 13 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа были проведены обыски на предприятии и в квартире его руководителя. Директора подозревают в присвоении и растрате в крупном размере с использованием своего служебного положения.

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