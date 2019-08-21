Вашингтон, , 10:20 — REGNUM

Соединённые Штаты, даже после недавно произведённых ракетных испытаний, упорно отрицают нарушение со своей стороны Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер, США ведут разработку крылатых ракет наземного базирования с того момента, как Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по ДРСМД, то есть с февраля 2019 года.

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Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что США уже давно начали готовиться к срыву договора.

Карвер напомнил, что США приостановили выполнение своих обязательств по договору 2 февраля и официально вышли из него 2 августа.

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В Кремле отреагировали на испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

«После приостановления обязательств Пентагон приступил к разработке крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет», — приводит ТАСС слова подполковника.

Он отметил, что пока система находится на начальных этапах опытно-конструкторских испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полёта которой превышает 500 км, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Запуск состоялся на острове Сан-Николас в штате Калифорния. В минобороны США заявили, что результаты испытаний «послужат основой для дальнейшего развития ракет средней дальности».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что испытания ракет, нарушающих ДРСМД, США готовили как минимум с октября 2018 года.