Лондон, , 10:16 — REGNUM

Численность вооруженных сил Британии сокращается девятый год подряд. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на новые данные минобороны страны.

Солдаты вооруженных сил Великобритании

Британское правительство уже назвало эту ситуацию «кризисом» в области найма и удержания персонала. В соответствии с целями британского правительства, численность вооруженных сил страны должна составлять 82 тысячи человек. Однако их численность меньше установленной более чем на 7 тысяч военнослужащих.

В июле 2019 года в строю было 74 440 полностью обученных военнослужащих, по сравнению с 76 880 в 2018 году. Наименьшее снижение численности отмечается в ВВС и ВМС Британии. Однако и эти виды войск не достигли целевых показателей по численности личного состава.

В рядах военно-воздушных сил служат 29 930 человек при необходимом количестве 31 840 человек. В военно-морских силах и морской пехоте насчитывается 29 090 человек при потребности 30 600 военнослужащих.

В свою очередь военное ведомство заверяет, что вооруженные силы продолжают выполнять все задачи по своему предназначению. Министерство обороны Британии также заявило, что оно упорно работает над улучшением набора, добавив, что заявки на поступление на службу в настоящее время находятся на пятилетнем максимуме.