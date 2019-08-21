Пекин, , 10:13 — REGNUM

Сохранность Великой Китайской стены, одного из главных национальных символов, должна быть обеспечена властями. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает 21 августа официальный портал Коммунистической партии Китая в социальной сети WeChat.

Великая Китайская стена Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава КНР назвал Великую Китайскую стену, реки Янцзы и Хуанхэ важными символами китайской нации. Это важное проявление духа народа, подчеркнул он.

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Си Цзиньпин подчеркнул, что этот «неиссякаемый духовный источник» должен быть защищен во что бы то ни стало. Своё заявление китайский лидер сделал во время посещения провинции Ганьсу, где находятся самые древние участки разделительной стены.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня китайские власти ограничили посещение Великой Китайской стены иностранными туристами. Закрыт, в частности, самый популярный участок сооружения — Бадалин.

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