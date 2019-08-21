Вена, , 10:07 — REGNUM

20 августа прокуратура Австрии провела обыск в доме венского адвоката Рамина Мирфахрая, предполагаемого автора видеозаписи, публикация которой привела к отставке австрийского правительства в мае 2019 года. Информацию об этом распространили радиостанции телерадиокомпании ORF.

По данным этих СМИ, против Мирфахрая существует подозрение в преднамеренном введении в заблуждение и в незаконной видеосъемке. Он считается фигурой, установившей контакт между политиками из Австрийской партии свободы (АПС) и женщиной, которая именовала себя племянницей российского олигарха Игоря Макарова. Прокуратура не предоставила информации об обыске.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа фигурант видеозаписи, бывший член АПС Йоханн Гуденус подал иск против Рамина Мирфахрая, обвинив его в нанесении ущерба имиджу партии в глазах общественности.

Напомним, в 2017 году на Ибице состоялась встреча лидера АПС, будущего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе с «русской», снятая скрытой камерой. В частности, они вели переговоры о возможности финансирования партии в обмен на покупку акций издания Kronen Zeitung. Запись была опубликована в мае 2019 года и привела к отставке сначала вице-канцлера Штрахе, затем канцлера Себастьяна Курца. Вскоре выяснилось, что встреча была спланированной провокацией, а племянницу олигарха сыграла боснийская студентка. Себастьян Курц обвинил в этой провокации Социал-демократическую партию Австрии и израильского политтехнолога Таля Зильберштейна. В конце сентября в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

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