Джакарта, , 10:04 — REGNUM

Заместитель спикера парламента Индонезии Фадли Зон заявил, что выход Великобритании из Европейского союза (Brexit), который запланирован на 31 октября 2019 года, может стать хорошей возможностью для Индонезии, сообщает информационное агентство Antara.

Фадли Зон, выступая в Джакарте, отметил, что решение Великобритании отказаться от членства в Евросоюзе изменит модель британских отношений со многими странами, включая Индонезию.

В будущем Фадли Зон отметил, что существует множество возможностей для сотрудничества между странами, особенно в области долгосрочных инвестиций в Индонезию.

В настоящее время, по его словам, Великобритания инвестирует в Индонезию в различных областях, таких как банковское дело, торговля и промышленность.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года правительства Индонезии и Великобритании наладили сотрудничество в области кибербезопасности путем подписания меморандума о взаимопонимании.

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