Ташкент, 21 августа 2019, 09:55 — REGNUM
Отставание темпов девальвации сума приводит к снижению конкурентоспособности национальных производителей и на внутреннем рынке, и на внешнем рынке, говорится в заявлении главы Центробанка Узбекистана.
Напомним, что за последнюю неделю сумм подешевел по отношению к доллару на более чем 12%.
Так, на рынках России конкурентоспособность узбекских товаров снизилась в среднем на 25 процентов, в Казахстане — на 20 процентов, Китае — на 21 процент, Турции — на 42 процента и Корее — на 24 процента.
Он сообщил, что относительная стабильность обменного курса сума связана с тем, что после либерализации валютной политики население продало банкам большой объем валюты.
Глава ЦБ подчеркнул, что нельзя отрицать и влияние внутренних факторов на обесценивание обменного курса сума.
За последние два месяца, отметил он (после ускорения роста курса) в интернете, социальных сетях многочисленные блогеры, экономические аналитики начали высказывать свое мнение, они отметили большой объем кредитов, выделяемых экономике, повышение расходов бюджета.
Также отмечается, что «в интернете встречаются мнения некоторых экономистов-аналитиков о том, что в Узбекистане увеличивается денежная масса, Центральный банк занимается эмиссией денег и выдает кредиты».
Также подчеркивается, что «теоретически Центральный банк в некоторой степени может сохранять стабильность обменного курса, но подобный подход может отрицательно повлиять на экономические отношения в стране, где формируются рыночные отношения. Это может привести к еще большим потерям или большему обесцениванию обменного курса»