Ташкент, , 09:55 — REGNUM

Отставание темпов девальвации сума приводит к снижению конкурентоспособности национальных производителей и на внутреннем рынке, и на внешнем рынке, говорится в заявлении главы Центробанка Узбекистана.

Напомним, что за последнюю неделю сумм подешевел по отношению к доллару на более чем 12%.

«Сравнительный анализ показывает, что за последние два года, по сравнению с экономикой основных торговых партнеров, наблюдаемые в Узбекистане низкий уровень девальвации и высокий уровень инфляции привели к снижению конкурентоспособности продукции Узбекистана», говорится в заявлении.

Так, на рынках России конкурентоспособность узбекских товаров снизилась в среднем на 25 процентов, в Казахстане — на 20 процентов, Китае — на 21 процент, Турции — на 42 процента и Корее — на 24 процента.

«Или наоборот, товары из этих стран настолько подешевели на наших рынках и, естественно, на них вырос спрос», — подчеркнул глава регулятора.

Он сообщил, что относительная стабильность обменного курса сума связана с тем, что после либерализации валютной политики население продало банкам большой объем валюты.

«В частности, за 2017−2018 годы банкам было реализовано 3,5 миллиарда долларов (чистая приобретенная часть — 2,5 миллиарда долларов). И, несмотря на относительно высокий уровень инфляции, в Узбекистане этот фактор способствовал сохранению стабильного курса национальной валюты», — говорится в документе.

Глава ЦБ подчеркнул, что нельзя отрицать и влияние внутренних факторов на обесценивание обменного курса сума.

За последние два месяца, отметил он (после ускорения роста курса) в интернете, социальных сетях многочисленные блогеры, экономические аналитики начали высказывать свое мнение, они отметили большой объем кредитов, выделяемых экономике, повышение расходов бюджета.

«В этих суждениях есть доля истины, но с другой стороны в результате проводимой в последние годы в Узбекистане общеизвестной политики «закрытых дверей» и ограничениях при переходе на рыночную экономику не было создано достаточно условий в экономике для использования финансовых ресурсов с целью развития частного бизнеса и предпринимательства», — отметил чиновник.

Также отмечается, что «в интернете встречаются мнения некоторых экономистов-аналитиков о том, что в Узбекистане увеличивается денежная масса, Центральный банк занимается эмиссией денег и выдает кредиты».

«Нужно особо отметить, что такие суждения абсолютно беспочвенны. Центральный банк не выделял кредиты ни одному банку или правительству. Об этом можно узнать и из состава денежно-кредитных показателей, ежемесячно публикуемых на сайте Центрального банка», — подчеркнул председатель ЦБ.

Также подчеркивается, что «теоретически Центральный банк в некоторой степени может сохранять стабильность обменного курса, но подобный подход может отрицательно повлиять на экономические отношения в стране, где формируются рыночные отношения. Это может привести к еще большим потерям или большему обесцениванию обменного курса»