Магас, , 09:57 — REGNUM

Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии Тамерлан Вышегуров написал заявление об увольнении по собственному желанию. Врио главы республики Махмуд-Али Калиматов пока не подписал указ об освобождении его от должности, пишет «Интерфакс-Юг».

Напомним, Вышегуров получил должность министра немногим более двух месяцев назад — 11 июня 2019 года. Перед этим он трудился на посту помощника-советника бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. До перехода на работу в администрацию руководителя республики он возглавлял региональное управление Федеральной налоговой службы.

По словам источника агентства, за последние полтора месяца Вышегуров стал шестым чиновником в структуре правительства Ингушетии, который написал заявление об увольнении. Кроме того, в начале июля Махмуд-Али Калиматов снял с должностей девять советников-помощников, которые были назначены его предшественником Юнус-Беком Евкуровым.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Ингушетии Калиматов назначил своим помощником-советником Михаила Илезова, который в последние годы работал на различных должностях в «Почте России». В его трудовой биографии имеются периоды, когда он возглавлял аппарат правительства республики и руководил региональным комитетом промышленности, транспорта, связи и энергетики.

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