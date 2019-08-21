Анкара, , 09:57 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, об этом 21 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подробности переговоров пока не разглашаются.

Напомним, отношения между Анкарой и Берлином имеют долгую и противоречивую историю. Тесные экономические связи осложняются некоторыми политическими противоречиями.

Турция является важным партнером Евросоюза, в частности Германии, в вопросе миграции. Благодаря соглашению от 2015 года, правительство страны закрыло границы для нелегальных мигрантов, стремящихся проникнуть на территорию Евросоюза.

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