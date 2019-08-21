Пекин, , 09:49 — REGNUM

Основатель и руководитель Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании письмо, в котором заявил, что сейчас известная китайская компания находится в ситуации «кризиса между жизнью и смертью». Об этом 21 августа сообщил сайт телеканала CNBC.

Глава Huawei отметил, что эта ситуация происходит на фоне продолжающегося давления на компанию со стороны властей США. В письме он изложил планы по повышению эффективности работы Huawei, в которые входит упрощение структуры отчетности и ротация менеджеров в случае необходимости.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что китайский производитель отреагировал на решение властей США внести 46 дочерних компаний Huawei в черный список. Руководство организации заявило, что этот шаг является политическим мотивированным.

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