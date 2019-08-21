Бишкек, , 09:48 — REGNUM

В Киргизии от должности председателя фонда по управлению государственным имуществом освобожден Ренат Тулебердиев. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе правительства республики.

Госслужащий был уволен «в связи с переходом на другую работу». Новым главой фонда назначен Жылдызбек Исакулов, который ранее занимал должность заместителя полномочного представителя правительства Киргизии в Баткенской области.

Жылдызбек Исакулов родился 26 марта 1977 года в городе Исфана Киргизской ССР. Владеет киргизским, русским, японским и английскими языками.