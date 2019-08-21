Диярбакыр, Турция, , 09:49 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции применили слезоточивый газ против участников акций протеста, вызванных отставкой трех курдских мэров в городах Диярбакыр, Мардина и Ван, об этом 20 августа сообщает Kurdistan.ru.

Также в ходе подавления манифестации в городе Диярбакыр использовались водометы, сотрудники полиции активно использовали дубинки.

Ранее, 19 августа, президент Турции Реджеп Эрдоган распорядился заменить трех градоначальников, представляющих прокурдскую Народно-демократическую партию (НДП), обвинив их в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК).

«Мы будем продолжать сопротивление, где бы мы ни были, потому что это является нашим законным правом» , — прокомментировал ситуацию лидер НДП Сезай Темелли.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, повстанцы сражаются за права курдского народа на протяжении 35 лет.

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