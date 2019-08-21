Диярбакыр, Турция, 21 августа 2019, 09:49 — REGNUM
Правоохранительные органы Турции применили слезоточивый газ против участников акций протеста, вызванных отставкой трех курдских мэров в городах Диярбакыр, Мардина и Ван, об этом 20 августа сообщает Kurdistan.ru.
Также в ходе подавления манифестации в городе Диярбакыр использовались водометы, сотрудники полиции активно использовали дубинки.
Ранее, 19 августа, президент Турции Реджеп Эрдоган распорядился заменить трех градоначальников, представляющих прокурдскую Народно-демократическую партию (НДП), обвинив их в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК).
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, повстанцы сражаются за права курдского народа на протяжении 35 лет.
Читайте ранее в этом сюжете: В Турции началась масштабная операция против РПК