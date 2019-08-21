Джакарта, , 09:43 — REGNUM

Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро напомнил, что выбор новой столицы государства не конкурс, сообщает информационное агентство Antara.

«Это не конкурс. Даже если кто-то победит, а кто-то нет, есть общий Калимантан. Губернаторы согласились поддерживать друг друга, где бы столица ни находилась», — заявил министр, отвечая на вопрос журналистов, какой регион является наиболее подходящим.

По словам министра, три провинции позиционируют себя как место для перемещения новой столицы государства, а именно: Центральный Калимантан, Восточный Калимантан и Южный Калимантан.

Провинция Центральный Калимантан, выдвинутая губернатором Сугиянто Сабраном, имеет сильный исторический фон. Известно, что первый президент страны Сукарно хотел сделать новой столицей государства город Паланкарая.

Восточный Калимантан предлагает две области, которые ранее считались наиболее подходящими для новой столицы, такие как Самбоджа и Пенаджам. Эти районы находятся рядом с аэропортами и портами.

Считается, что перенос столицы Индонезии на Калимантан является политической волей правительства к справедливому развитию региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что глава государства Джоко Видодо хочет, чтобы план переноса столицы Индонезии был реализован в ближайшее время.

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