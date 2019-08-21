Нур-Султан, 21 августа 2019, 09:33 — REGNUM
Специальное заседание правительства Казахстана с участием фракции «Нур Отан» («Свет Отечества») предложил провести первый президент республики Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии. Об этом 21 августа сообщает агентство «Казинформ».
Бывший глава государства предложил обсудить проблемные вопросы совместно в Мажилисе (нижней палате парламента) республики. Назарбаев считает, что правящая партия и правительство должны совместно решать общие задачи.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа на расширенном заседании политсовета «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев заявил, что выборы в местные маслихаты (представительные органы власти) будет проходить по партийным спискам.
Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев: местные выборы в Казахстане пройдут по партийным спискам