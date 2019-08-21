Нур-Султан, , 09:33 — REGNUM

Специальное заседание правительства Казахстана с участием фракции «Нур Отан» («Свет Отечества») предложил провести первый президент республики Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии. Об этом 21 августа сообщает агентство «Казинформ».

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший глава государства предложил обсудить проблемные вопросы совместно в Мажилисе (нижней палате парламента) республики. Назарбаев считает, что правящая партия и правительство должны совместно решать общие задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа на расширенном заседании политсовета «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев заявил, что выборы в местные маслихаты (представительные органы власти) будет проходить по партийным спискам.

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