Киев, , 09:05 — REGNUM

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит «попробовать не бояться» разговора с российским лидером Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь») в эфире телеканала NewsOne.

«Я задаю вопрос: «А может, попробовать?» Может, ему (Зеленскому) действительно попробовать не бояться говорить с Путиным тет-а-тет? И если они о чем-то договорятся, то уже тогда собирать «нормандский формат», а не наоборот», — сказал Шуфрич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер настроен на диалог с украинским коллегой, однако Путину важны не разговоры, а реализация договорённостей. «Путин весьма прагматичный собеседник», — напомнил представитель Кремля.

Напомним, в 2015 году Украина подписала второй пакет Минских соглашений, направленный на урегулирование конфликта в Донбассе. Он предусматривает отвод тяжёлой техники от линии соприкосновения в Донбассе и проведение конституционной реформы на Украине. Гарантами того, что Украина выполнит договорённости, выступили страны «нормандской четвёрки» — Россия, Германия, Франция и Украина. Однако положения этого документа в полной мере не реализованы до сих пор.

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