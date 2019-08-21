Мадрид, , 09:03 — REGNUM

У лидеров политических партий Испании остается 33 дня, чтобы сформировать правительство и избежать проведения четвертых парламентских выборов за четыре года, пишет газета El Pais 21 августа.

Между Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) и левым альянсом Unidas podemos (исп. «Объединившись, мы можем») не достигнуто консенсуса о программе правительства. В ближайшие дни лидер ИСРП Педро Санчес проведет переговоры с Баскской националистической партией, Региональной партией Кантабрии и социальными организациями, чтобы представить программное соглашение, открытое для предложений Unidas podemos. До сих пор Санчес не добился достаточной поддержки для открытия нового законодательного периода.

Если к 23 сентября соглашения о формировании правительства не будет достигнуто, на следующий день король Испании должен распустить кортесы (парламент), и будут объявлены внеочередные выборы. По закону, кампания будет проводиться в течение одной недели вместо двух.

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