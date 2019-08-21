Париж, 21 августа 2019, 08:55 — REGNUM
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в общей сложности 13 200 полицейских и жандармов при поддержке вооруженных сил страны мобилизованы для обеспечения безопасности на саммите G7 в Биаррице (Франция), сообщает Le Figaro.
«Мы не допустим беспорядков», — предупредил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, отправляясь в Биарриц, где с 24 по 26 августа пройдет саммит «Большой семерки».
По его словам, саммит G7 может стать потенциальным объектом «трех основных угроз: протестов, террористических нападений и кибератак».
Что касается чрезвычайной ситуации, министр отметил готовность 400 пожарных и 13 мобильных аварийно-реанимационных групп.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит G7, в котором примут участие главы государств Германии, Канады, США, Италии, Японии и Великобритании, состоится в Биаррице, городе на юго-западе Франции.
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