Париж, , 08:55 — REGNUM

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в общей сложности 13 200 полицейских и жандармов при поддержке вооруженных сил страны мобилизованы для обеспечения безопасности на саммите G7 в Биаррице (Франция), сообщает Le Figaro.

«Мы не допустим беспорядков», — предупредил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, отправляясь в Биарриц, где с 24 по 26 августа пройдет саммит «Большой семерки».

По его словам, саммит G7 может стать потенциальным объектом «трех основных угроз: протестов, террористических нападений и кибератак».

Что касается чрезвычайной ситуации, министр отметил готовность 400 пожарных и 13 мобильных аварийно-реанимационных групп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит G7, в котором примут участие главы государств Германии, Канады, США, Италии, Японии и Великобритании, состоится в Биаррице, городе на юго-западе Франции.

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